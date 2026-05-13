Empresa cuestionada por reparto de material electoral busca participar en segunda vuelta

El abogado especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, calificó como “irónico” que la empresa vuelva a postular tras los inconvenientes registrados el pasado 12 de abril. Sin embargo, precisó que legalmente Gálaga está habilitada para participar en cualquier proceso de contratación con el Estado.

Según explicó el especialista, aunque inicialmente se responsabilizó al transporte por las fallas ocurridas en la primera vuelta, posteriormente se habría determinado que el problema no estuvo directamente relacionado con el servicio brindado por la empresa, ya que sí logró operar en otras zonas del país.

Villalobos también señaló que la actual Ley de Contrataciones del Estado permite que cualquier empresa que cumpla los requisitos pueda acceder a una licitación pública, incluso si ha recibido cuestionamientos previos. Por ello, indicó que el verdadero problema radicaría en las normas vigentes del sistema de contrataciones públicas.