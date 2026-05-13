¡En tiempo récord! Paltarumi inaugura puente que beneficiará a más de 20 mil familias en La Libertad

Una buena noticia. La región La Libertad cuenta desde ahora con una nueva infraestructura vial tras la inauguración del puente Chuquillanqui, ubicado en el distrito de Lucma, en la provincia de Gran Chimú. La obra fue ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Regional de La Libertad y la empresa minera Paltarumi.

El nuevo puente permitirá restablecer la conectividad entre las provincias de Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión, evitando el aislamiento de diversas comunidades y facilitando el tránsito de personas, vehículos y carga pesada. Según las autoridades, la antigua estructura tenía más de 60 años de antigüedad y presentaba un deterioro que ponía en riesgo la seguridad de los usuarios.

El presidente y fundador de Minera Paltarumi, Jimmy Pflücker, destacó que la obra fue culminada en apenas 50 días, superando ampliamente el plazo inicial de 90 días prevista inicialmente. Además, señaló que la nueva infraestructura permitirá el tránsito de tráilers de hasta 60 toneladas, favoreciendo actividades como la agricultura, minería y comercio en la zona.

BENEFICIARÁ A MÁS DE 20 MIL FAMILIAS

Con una inversión superior a los 5.4 millones de soles, el puente beneficiará directamente a más de 20 mil familias, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la seguridad vial. Durante la ceremonia de inauguración, autoridades y vecinos resaltaron que esta obra representa un importante avance para el desarrollo económico y social de los pueblos de la región La Libertad.