24 Horas Edición Central

14/05/2026

Jimmy Pflücker recibió doctorado honoris causa en Trujillo: “La minería es la solución para sacar adelante al Perú”

La Universidad Privada de Trujillo destacó la labor social y el aporte al desarrollo regional del fundador y propietario de la minera Paltarumi.



La Universidad Privada de Trujillo otorgó el título de doctorado honoris causa al empresario Jimmy Pflücker, fundador y propietario de la empresa minera Paltarumi, en mérito a su labor social y contribución al desarrollo de la región La Libertad. La ceremonia se realizó en la ciudad de Trujillo y contó con la presencia de autoridades académicas y representantes del sector empresarial.

En declaraciones a Panamericana Televisión, Pflücker aseguró que una actividad minera responsable puede contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida de la población. “La minería bien llevada es el motor que va a aniquilar la anemia, que va a poner las carpetas en los colegios, las camas en los hospitales y las carreteras en los pueblos”, expresó el empresario tras recibir la distinción.

El evento también sirvió para el relanzamiento del libro “Minería, Familia y Nación. La huella de los Pflucker en el Perú (1830–1920)”, publicación que narra la historia de la llegada de la familia Pflücker desde Alemania y su vínculo con la minería peruana. En ese contexto, el empresario sostuvo que el país debe apostar por la industrialización y dejar de depender de la exportación de materias primas.

RECONOCIMIENTO A SU LABOR

Por su parte, el rector de la Universidad Privada de Trujillo, José Miguel Sibina, destacó que la distinción busca reconocer el aporte de Jimmy Pflücker al desarrollo regional y nacional. “Esta distinción reconoce la labor que viene realizando en la provincia de La Libertad”, señaló Sibina durante un enlace en vivo con el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión.


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