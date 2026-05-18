López Aliaga encabeza movilización frente al JNE y denuncia presunto fraude electoral

Un grupo de simpatizantes llegó hasta los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la sede de Lampa, en el centro de Lima, tras la convocatoria del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien encabezó un mitin en el lugar y reiteró denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Desde el punto de concentración, el reportero Bruno Rondón informó que la movilización reunió a cerca de un millar de personas, quienes expresaron su respaldo al excandidato en medio de un ambiente de alta efervescencia.

Durante su intervención, López Aliaga cuestionó al JNE y lo acusó de actuar como parte de un supuesto “golpe de Estado”, además de anunciar que en los próximos días presentará diversos recursos legales para continuar con sus reclamos.

El excandidato también reiteró su denuncia sobre un presunto fraude electoral, afirmando que se habrían “robado” alrededor de 40 mil votos y señalando supuestas falsificaciones de firmas en regiones como Arequipa y Cajamarca.

En paralelo, la congresista Norma Yarrow brindó declaraciones en las que se refirió al respaldo político en la contienda electoral y llamó a “voltear la página”, tras el desarrollo del proceso.