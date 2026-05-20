Piura: delincuentes realizan forado y sustraen joyas valorizadas en cerca de S/1 millón

Un robo se registró la madrugada de este miércoles en la joyería “Jordan”, ubicada a pocos metros de la Plaza de Armas de Catacaos. Según las primeras informaciones, los delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron joyas de oro y plata valorizadas en más de un millón de soles.

Cámaras de seguridad captaron a los sujetos alrededor de las 4:13 a.m. mientras transitaban por la calle Arequipa cargando una escalera. De acuerdo con versiones recogidas en la zona, los presuntos implicados habrían utilizado un inmueble abandonado colindante para acceder al negocio.

Las primeras diligencias indican que los responsables realizaron un forado en una pared y posteriormente retiraron parte del techo para ingresar al interior del local sin ser detectados.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Asimismo, se conoció que el suministro eléctrico habría sido interrumpido, presuntamente con el objetivo de desactivar las cámaras de videovigilancia. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del robo.