Cae padrastro de 'Jhonsson Pulpo': fue detenido cuando cobraba cupo de S/10 mil a dueña de restaurante

La Policía capturó a Paúl Jhim Haro Raza, conocido como “Viejo Jhim”, quien es investigado por su presunta participación en un caso de extorsión en la ciudad de Trujillo. Según las autoridades, el detenido sería padrastro de uno de los presuntos líderes de la organización criminal “Los Pulpos”.

TESIS POLICIAL

De acuerdo con las investigaciones policiales, el hombre de 44 años habría intentado cobrar un cupo de 10 mil soles a la propietaria de un restaurante de comida rápida. La Policía sostiene que este hecho estaría relacionado con actividades extorsivas desarrolladas por un presunto grupo criminal.

Tras su intervención, Haro Raza identificó a Gonzalo Obeso Carranza como la persona que le habría indicado recoger el dinero. Posteriormente, agentes policiales capturaron al presunto implicado en el mismo lugar.

Durante las diligencias, las autoridades realizaron un registro domiciliario donde se incautaron documentos y chips telefónicos que serán incorporados a las investigaciones. Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.