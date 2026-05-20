¡Exclusivo! Vía Puno - Desaguadero se encuentra paralizada por bloqueos

Cientos de transportistas permanecen afectados por los bloqueos registrados en la vía Puno - Desaguadero, situación que ha dejado a miles de conductores varados durante varios días. Los afectados denuncian que las protestas que se registran en Bolivia han generado una grave crisis humanitaria debido a la falta de acceso a alimentos, agua potable y medicinas.

Los transportistas señalaron que inicialmente pensaron que los bloqueos durarían solo algunos días; sin embargo, aseguran que ya llevan cerca de dos semanas sin poder avanzar. Según estimaciones de los propios conductores, alrededor de 1500 vehículos permanecen detenidos en la zona afectada. Además, indicaron que no existen condiciones para realizar transbordos debido a que no hay pase.

Los afectados también denunciaron que en algunos sectores no se permite el abastecimiento de productos básicos, lo que agrava aún más la emergencia. Muchos conductores aseguran haberse quedado sin dinero y sin provisiones tras permanecer atrapados por tantos días lejos de sus hogares. Algunos incluso señalaron que los llamados “pasos humanitarios” resultan insuficientes ante la magnitud de la crisis.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, los transportistas hicieron un llamado a las autoridades y a los grupos que mantienen los bloqueos para establecer un diálogo que permita liberar las vías. Cerca de 4 mil camiones de alto tonelaje continúan detenidos en diferentes carreteras del país altiplánico mientras persisten las protestas que mantienen interrumpida la circulación hacia el occidente y otras regiones de Bolivia.