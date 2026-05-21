PNP desarticula presunta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes en Tumbes

En un megaoperativo ejecutado en la región Tumbes, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular a la presunta organización criminal denominada “Los Asesores del Tren de Aragua”, la cual estaría vinculada al delito de tráfico ilícito de migrantes.

De acuerdo con las investigaciones policiales, esta red operaba en la zona fronteriza captando a personas migrantes que intentaban ingresar o trasladarse de manera irregular. Según las autoridades, los integrantes presuntamente amenazaban a las víctimas y les exigían dinero a cambio de ofrecerles el traslado ilegal hacia Lima y otros países como Chile y Bolivia.

La Policía informó que algunos de los presuntos integrantes, identificados por los alias de “Kevin”, “Culón”, “Zorroza”, “Churre” y “Glacer”, serían los encargados de captar migrantes mediante coordinaciones con mototaxistas provenientes de Ecuador, principalmente durante horas de la madrugada.

ALLANAMIENTOS

Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron el allanamiento simultáneo de seis inmuebles considerados estratégicos, logrando la captura de siete presuntos miembros de la organización.

Asimismo, la PNP indicó que esta estructura criminal habría operado en la jurisdicción por aproximadamente cinco años. Durante la intervención también se incautaron cuatro vehículos presuntamente utilizados para el traslado ilegal de migrantes, un arma de fuego abastecida, municiones, teléfonos celulares, chips telefónicos, tarjetas bancarias, carnés de extranjería y diversa documentación considerada de interés para las investigaciones.

Según estimaciones preliminares de la Policía, la organización habría obtenido cerca de medio millón de soles producto de sus actividades ilícitas. Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades del caso.