Alerta falsa del sistema Sismate genera alarma tras presunto hackeo

Un mensaje de alerta del sistema Sismate generó sorpresa y preocupación en usuarios de distintas regiones del país, luego de difundirse una supuesta advertencia de terremoto y tsunami de magnitud 8.7 que resultó ser falsa, según las autoridades.

El incidente habría ocurrido tras una presunta vulneración del sistema de mensajería de alerta temprana, desde donde también se habrían enviado mensajes sobre un supuesto fraude electoral, generando confusión en la población.

Especialistas explicaron que el sistema de alertas es vulnerable a fallas de seguridad si no cuenta con monitoreo constante, auditorías y protocolos reforzados, y que aún se investiga si el acceso fue interno o externo.

El Ministerio de Justicia, a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, inició una investigación para determinar el alcance del acceso no autorizado y posibles sanciones frente a la Ley de Protección de Datos.