JNE anuncia fiscalización reforzada para segunda vuelta electoral y define acciones de control

El Jurado Nacional de Elecciones informó que desplegará más de 26 mil fiscalizadores a nivel nacional para supervisar el proceso de la segunda vuelta, desde la impresión y traslado del material electoral hasta su llegada a los locales de votación.

El vocero del JNE, Luis Ramos, detalló que estas medidas buscan evitar retrasos como los registrados en la primera vuelta, especialmente en la distribución del material en Lima y otras regiones del país.

Sin embargo, no precisó si los personeros de los partidos políticos podrán grabar el conteo de votos, indicando que la institución se ceñirá al marco legal vigente, pese a las consultas de Fuerza Popular.

Finalmente, el JNE aseguró que el objetivo de este reforzamiento es garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar nuevas incidencias durante la jornada del domingo.