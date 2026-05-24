Vino del Valle del Urubamba elaborado a casi 3 mil metros de altura logra reconocimiento internacional

El Valle del Urubamba continúa sorprendiendo por la diversidad de sus productos. Esta vez, una propuesta vitivinícola elaborada a casi tres mil metros sobre el nivel del mar viene posicionándose como uno de los vinos peruanos con mayor reconocimiento internacional gracias a sus características únicas y a la calidad de su producción.

Las condiciones climáticas del valle juegan un papel fundamental en el desarrollo de los viñedos. Según explicó Pedro Cuenca, director de Perú Acevino y gerente general de Prieta Quebranta, la amplitud térmica de la zona permite un equilibrio ideal para el crecimiento de la vid.

Durante el día, las plantas reciben intensa radiación solar que favorece la producción de azúcar, mientras que las bajas temperaturas nocturnas contribuyen a generar acidez, un factor importante para la calidad y complejidad del vino.

La principal variedad utilizada en esta producción es la uva Tanat, conocida por su alto contenido de taninos, polifenoles y antocianinas, elementos que le otorgan una tonalidad intensa y permiten una larga conservación. Según los productores, el vino puede mantenerse hasta por 15 años sin perder sus propiedades.

Asimismo, el proceso de crianza en barricas aporta aromas característicos de vainilla, chocolate y café, cualidades que han permitido captar la atención de especialistas internacionales. Este año, el vino Wayocari recibió una destacada calificación de 95 puntos otorgada por el reconocido crítico Tim Atkin, convirtiéndose en uno de los vinos peruanos mejor puntuados de su lista y fortaleciendo la presencia de la industria vitivinícola nacional en el mercado internacional.

LABOR SOCIAL

Además del reconocimiento por su calidad, la empresa resalta por su labor social. Desde la administración señalaron que la iniciativa brinda oportunidades laborales a madres solteras y jóvenes de la localidad, promoviendo el desarrollo de la comunidad. Al tratarse de una producción limitada, Wayocari es considerado un vino boutique o de autor, lo que lo convierte en un producto exclusivo y de difícil acceso en el mercado.