Piura: ciudadanos marchan para exigir justicia por asesinato de alcalde de Veintiséis de Octubre

Organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y dirigentes vecinales realizaron una marcha pacífica en la región Piura para exigir justicia tras el asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre. La movilización tuvo como objetivo reclamar a las autoridades una investigación rápida y sanciones severas contra los responsables del crimen que ha causado indignación en la población.

La concentración se llevó a cabo este lunes 25 de mayo desde las 10:00 de la mañana frente a la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre. Vecinos, trabajadores, jóvenes y representantes de diversas organizaciones participaron portando pancartas y lanzando mensajes como “Justicia para Víctor Hugo” y “Basta de violencia e impunidad”.

Durante la jornada, los manifestantes expresaron su rechazo al asesinato de la autoridad edil y exigieron a las entidades competentes actuar con celeridad en las investigaciones. Asimismo, señalaron que la inseguridad y la violencia vienen afectando gravemente a la ciudadanía y a las autoridades locales.

EXIGEN MÁXIMA SANCIÓN

Entre los principales pedidos de los participantes destacan la captura inmediata de los responsables, cadena perpetua para los implicados y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en la región. Los organizadores indicaron que la movilización busca convertirse en un símbolo de memoria y lucha contra la violencia y la impunidad en Piura.