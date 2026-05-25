Machu Picchu sigue en riesgo de perder título de maravilla del mundo

La organización internacional New7Wonders volvió a expresar su preocupación por la situación de Machu Picchu y advirtió que la ciudadela inca aún corre el riesgo de perder su título como una de las “Nuevas 7 Maravillas del Mundo”. A través de un comunicado difundido este lunes, la entidad señaló que persisten los problemas relacionados con la conservación y la gestión turística del sitio arqueológico.

Según indicó la organización, no se registran avances importantes desde las observaciones realizadas en septiembre del año pasado, cuando alertó sobre posibles consecuencias para el prestigio internacional de Machu Picchu. Entre las principales preocupaciones figuran las deficiencias en los servicios turísticos y las dudas sobre la adecuada preservación del patrimonio histórico.

En el pronunciamiento, New7Wonders afirmó que la falta de resultados estaría relacionada con la “cuasi parálisis político-administrativa” que atraviesa el país. Asimismo, sostuvo que todos los desafíos detectados continúan vigentes, lo que mantiene latente el riesgo de afectar la credibilidad de Machu Picchu como maravilla oficial reconocida a nivel mundial.

LLAMADO AL PRÓXIMO GOBIERNO

La organización internacional también exhortó al próximo gobierno peruano a priorizar la protección y recuperación de la ciudadela inca. En ese contexto, informó que ya tomó contacto con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para dialogar sobre posibles soluciones. Además, señaló que espera un compromiso firme de las futuras autoridades para impulsar medidas concretas que permitan preservar y revitalizar Machu Picchu.