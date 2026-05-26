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26/05/2026

Productores de arroz bloquean la Panamericana Norte

Agricultores de Piura advirtieron que podrían iniciar una huelga de hambre si el Gobierno no atiende sus demandas por la crisis del sector agrario.



Los productores arroceros de Piura radicalizaron su segundo día de paro nacional con el bloqueo de diversas carreteras y vías estratégicas de la región. Los agricultores exigen al Gobierno medidas urgentes frente a la crisis que atraviesa el sector agrario y advierten que podrían iniciar una huelga de hambre si no reciben una pronta respuesta a sus demandas.

El equipo de Exitosa Piura constató que las protestas se intensificaron en el valle del Bajo Piura, donde los manifestantes colocaron piquetes y objetos en las carreteras para impedir el paso de vehículos. La medida de fuerza también se extendió a zonas como Sechura, Catacaos, La Legua, Tambogrande, Sullana y el Alto Piura, con la participación de agricultores de distintos cultivos.

El paro agrario, que se desarrolla a nivel nacional, viene afectando además a regiones como Ica, Arequipa, Junín, Huánuco, La Libertad, Tumbes y Lambayeque. En Chiclayo, varias empresas de transporte suspendieron sus salidas hacia Tarapoto y otros destinos debido al bloqueo de carreteras, mientras que en San Martín y Tumbes continúan cerrados importantes tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry y la Panamericana Norte.

AGRICULTORES QUEBRADOS

Los productores señalan que la caída del precio del arroz, el elevado costo de los fertilizantes, la mano de obra y la competencia desleal por las importaciones están llevando al sector a una situación crítica. Según cifras de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), al menos el 20 % de los agricultores de esa región se encuentra quebrado o seriamente afectado por la crisis económica que golpea al agro peruano.


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