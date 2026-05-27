Tumbes: suben precios de verduras y otros alimentos por paro agrario

El paro agrario nacional indefinido viene generando un incremento en el precio de algunos alimentos en distintas ciudades del norte del país, debido al bloqueo de corredores viales en regiones como Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín.

En Tumbes, comerciantes reportaron un aumento de entre uno y dos soles en el precio de verduras y otros productos de primera necesidad. Además, señalaron que la escasez de frutas y verduras podría obligarlos a abastecerse desde Ecuador, aprovechando la cercanía con la frontera.

Algunos vendedores indicaron que productos como la cebolla, el tomate y la papa registraron alzas importantes en los últimos días, mientras que otros alimentos, como el camote, comenzaron a escasear en los mercados locales.

PIDEN SOLUCIÓN

Comerciantes también expresaron preocupación por el desabastecimiento y pidieron una pronta solución para evitar un mayor incremento de precios que afecte a la población. Asimismo, advirtieron que, de concretarse el traslado de productos desde Ecuador, los costos podrían elevarse aún más debido a los gastos de transporte y abastecimiento.