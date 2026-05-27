González Izquierdo analiza propuesta de JP que pondría en riesgo empleos formales

El economista Jorge González Izquierdo se pronunció sobre las propuestas económicas impulsadas por Juntos por el Perú y alertó que algunas iniciativas podrían tener graves consecuencias en el empleo formal y la estabilidad económica del país. Entre las principales preocupaciones figura la eliminación de beneficios tributarios para el sector agroexportador.

Según explicó, medidas como elevar impuestos a las agroexportadoras podrían afectar cerca de 1.9 millones de empleos directos e indirectos vinculados a la agricultura, agroindustria y exportaciones. Además, señaló que este sector ha sido clave para atraer inversión y generar crecimiento económico en diversas regiones del país.

González Izquierdo también cuestionó la propuesta de implementar controles de precios, asegurando que estas políticas suelen provocar desabastecimiento, colas y mercados negros. En ese sentido, recomendó fortalecer entidades fiscalizadoras como Indecopi en lugar de intervenir directamente en los mercados.

Finalmente, el especialista criticó las propuestas relacionadas con el Banco Central de Reserva y las reservas internacionales, indicando que afectar la autonomía de esta institución podría generar inflación y desconfianza económica. Asimismo, sostuvo que cambios profundos en la Constitución no tendrían viabilidad política en el actual Congreso.