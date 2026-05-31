San Martín: realizan reconstrucción de los hechos por caso de madre e hijo asesinados

Se inició este martes las diligencias para la reconstrucción del presunto doble crimen de Zoila Castillo y su hijo de seis años en la provincia de Tocache, región San Martín. Durante la mañana, una aeronave de la PNP llegó a la zona para trasladar al principal investigado, Alexis Alcántara, quien arribó bajo estrictas medidas de seguridad.

Según información policial, el sospechoso habría admitido su participación en los hechos; sin embargo, dicha declaración aún debe ser formalizada ante el Ministerio Público como parte de las investigaciones.

MÁS DETALLES DEL CASO

El caso se remonta al 14 de mayo, cuando Zoila Castillo, de 29 años, viajó desde Lima a Tarapoto junto a su hijo para encontrarse con Alcántara. De acuerdo con sus familiares, la comunicación con la joven se perdió poco después de su llegada. Días más tarde, rondas campesinas encontraron los cuerpos de la madre y el menor en una zona de Uchiza.

Las investigaciones también revelaron que Zoila utilizaba dos teléfonos celulares, uno de uso personal y otro laboral. Cerca del cuerpo del niño fue hallado un celular calcinado, elemento que forma parte de las diligencias realizadas por los peritos.

La reconstrucción de los hechos comenzó en el hotel donde fueron vistos por última vez el investigado, la joven y su hijo. Posteriormente, las autoridades se trasladarán a Uchiza y finalmente a la zona donde fueron encontrados los cuerpos.