Trujillo: condenan a 4 años de prisión a mujer que atropelló y causó la muerte de vigilante

El Poder Judicial de La Libertad impuso una condena de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva contra Maricsa Alfaro Cerna, hallada responsable de la muerte de Juan Martínez Torres, un vigilante que fue atropellado mientras realizaba sus labores en la urbanización El Golf, en Trujillo. La decisión fue adoptada por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia.

Durante el proceso judicial, la acusada aceptó los cargos formulados por el Ministerio Público y se acogió a la conclusión anticipada, mecanismo legal que permite reducir los tiempos del juicio cuando existe reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado.

Las investigaciones determinaron que el atropello ocasionó graves lesiones a Martínez Torres, quien posteriormente falleció debido a las complicaciones derivadas del accidente. Tras conocerse su deceso, la Fiscalía modificó la calificación del delito, pasando de lesiones culposas a homicidio culposo.

JUICIO INMEDIATO POR FLAGRANCIA

El caso fue atendido mediante un juicio inmediato por flagrancia, procedimiento que agiliza la administración de justicia cuando los hechos y la participación de la persona investigada están debidamente acreditados. Con esta sentencia, las autoridades dieron por concluido un proceso que generó gran expectativa entre los familiares de la víctima y los vecinos de la zona.