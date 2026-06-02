La Libertad: delincuentes detonan explosivo en restaurante de Pataz

Un violento atentado sacudió la provincia de Pataz, en la región La Libertad, luego de que dos delincuentes hicieran detonar un potente explosivo en la puerta de un restaurante, causando severos daños materiales y dejando gran parte del local reducido a escombros.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el accionar de los sujetos encapuchados. En las imágenes se observa a uno de ellos portando más de 20 cartuchos de dinamita, los cuales fueron colocados en el portón principal del negocio antes de encender la mecha y retirarse rápidamente del lugar junto a su cómplice.

Segundos después, la carga explosiva detonó con gran fuerza, destruyendo parte de la infraestructura del restaurante y generando alarma entre los vecinos de la zona. Afortunadamente, no se reportaron víctimas como consecuencia de la explosión.

DILIGENCIAS EN CURSO

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar el móvil del atentado. Una de las hipótesis que se maneja es una posible vinculación con el asesinato del esposo de la propietaria del restaurante, ocurrido hace algunas semanas. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los responsables.