Fenómeno El Niño amenaza al Perú: expertos advierten lluvias extremas y pérdidas millonarias

Las alertas sobre un posible fortalecimiento del fenómeno El Niño vuelven a encenderse en el Perú. Especialistas advierten que el calentamiento del mar ya está generando impactos en la pesca industrial y podría desencadenar lluvias intensas durante el próximo verano si las condiciones actuales se mantienen.

El incremento de la temperatura superficial del mar es uno de los principales indicadores que siguen los expertos. Actualmente, los registros muestran anomalías térmicas que oscilan entre 1.3 y 2.1 grados por encima de lo normal. “Si pasaría 2.1 ya tendríamos una condición fuerte, pero al momento todavía los modelos no indican que va a ser una condición fuerte”, explicó Luis Vásquez, vocero de Enfen.

Los efectos ya son visibles en el sector pesquero. Según cifras del Ministerio de la Producción, la primera temporada de pesca en la zona centro y norte del litoral peruano registró una reducción del 36% respecto al periodo anterior. Los puertos de Callao, Chimbote y Chicama figuran entre los más afectados debido a la menor presencia de especies marinas provocada por el calentamiento de las aguas.

Las pérdidas económicas también comienzan a preocupar. “Estamos viendo una afectación que alcanza aproximadamente los 3,000 millones de dólares en el año completo”, señaló Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Además, advirtió que la disminución de desembarques impacta directamente en la actividad pesquera y en toda la cadena productiva vinculada al mar.

TEMPERATURAS ELEVADAS Y RIESGO DE LLUVIAS EN VERANO GENERAN PREOCUPACIÓN

El fenómeno también está alterando las condiciones climáticas en la costa peruana. Desde Piura hasta Ica se vienen registrando temperaturas entre tres y cuatro grados por encima de los valores habituales para esta época del año. Aunque actualmente el país atraviesa la temporada seca, los especialistas no descartan un incremento significativo de lluvias hacia finales de año.

“Si este calentamiento se mantiene, como todo indica que va a ser así, tendremos lluvias por encima del rango normal principalmente en esta zona del Perú”, advirtieron desde el Senamhi, al referirse a los escenarios proyectados para diciembre, enero y los primeros meses del próximo año.

AUTORIDADES BAJO PRESIÓN ANTE POSIBLES EMERGENCIAS

A este panorama se suma la advertencia internacional sobre la posible formación de un evento de gran intensidad asociado al denominado “super Niño”, fenómeno que podría potenciar las precipitaciones y elevar los caudales de los principales ríos del país durante el verano.

Mientras las alertas climáticas se multiplican, especialistas cuestionan la falta de acciones preventivas en algunas zonas vulnerables. En Lima Metropolitana, por ejemplo, se advirtió que de cerca de 30 distritos ubicados en las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, solo cuatro habrían destinado recursos para trabajos de descolmatación y prevención frente a eventuales desbordes.