Oleajes anómalos en Pisco: mar en crecida genera alerta y restricciones en el litoral

El fuerte oleaje registrado en el litoral de Pisco mantiene en alerta a las autoridades marítimas, especialmente en la caleta de San Andrés, donde las olas vienen golpeando con intensidad la zona costera y alcanzando gran parte de la orilla.

Según informó la Capitanía de Puerto, el fenómeno se encuentra en fase de crecimiento y se prevé que aumente su intensidad durante los próximos días, principalmente entre el 6 y 8 de junio, por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad.

Aunque las embarcaciones pesqueras aún pueden zarpar tomando las precauciones correspondientes, las salidas turísticas hacia las Islas Ballestas fueron suspendidas para evitar riesgos a los pasajeros debido a las condiciones adversas del mar.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y no descartan disponer el cierre temporal de caletas y puertos si el oleaje sigue incrementándose, con el objetivo de proteger a pescadores y trabajadores del sector marítimo.