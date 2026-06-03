Arequipa: niño de 7 años muere tras cirugía y familia denuncia presunta negligencia médica

El caso ha generado conmoción en Arequipa. Gustavo, un niño de 7 años, perdió la vida luego de someterse a una cirugía tras sufrir una fractura en la mano derecha.

Según la denuncia de sus padres, el menor fue atendido inicialmente en el Hospital Goyeneche, donde un médico les habría recomendado realizar la operación en una clínica privada debido a la falta de equipos necesarios en el nosocomio.

La familia aceptó el traslado y acordó el pago de S/ 2,500 por el procedimiento. Sin embargo, durante la intervención se habrían presentado complicaciones cuando el niño recibió anestesia.

Tras la emergencia, Gustavo fue derivado a otra clínica en el distrito de Cayma, donde se confirmó su fallecimiento. La Policía detuvo al traumatólogo Alex Limachi y al anestesiólogo Gonzalo Delgado, quienes son investigados por presunto homicidio culposo y otros delitos relacionados.