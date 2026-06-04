Tumbes: vecinos se pelean por con seguir agua potable

La crisis por la falta de agua potable continúa agravándose en la región Tumbes, donde cientos de familias llevan varios días sin acceso al servicio básico. La interrupción del suministro ha obligado a los vecinos a esperar la llegada de camiones cisterna para abastecerse, generando escenas de desesperación y malestar entre la población.

Durante las jornadas de distribución de agua se registraron enfrentamientos entre algunos pobladores, quienes, con baldes y recipientes en mano, discutieron por conseguir algunos litros del recurso. Los afectados denunciaron que permanecen entre cuatro y cinco días sin agua y cuestionaron la demora en la atención de la emergencia.

Según se informó, la crisis se originó por la rotura de una tubería en la planta operada por la concesionaria Aguas Tumbes. La avería dejó sin servicio a diversos distritos y afectó a miles de hogares, cuyos habitantes deben realizar largas filas desde tempranas horas del día para acceder al abastecimiento mediante cisternas.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los vecinos exigieron una solución inmediata y pidieron a las autoridades y a la empresa responsable acelerar los trabajos de reparación. Mientras la emergencia se prolonga, los tumbesinos continúan enfrentando dificultades para realizar actividades básicas y demandan el restablecimiento urgente del servicio de agua potable.