ONPE reasigna 44 locales de votación para la segunda vuelta electoral a nivel nacional

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que reasignó 44 locales de votación para la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. La medida comprende más de 500 mesas de sufragio a nivel nacional.

Según explicó la entidad electoral, uno de los principales criterios para realizar estos cambios responde a razones de seguridad, además de daños en las infraestructuras de algunos locales y daños de naturaleza. En ese sentido, algunos parques que habían sido considerados como locales de votación fueron reemplazados por espacios que cuentan con cercos perimétricos, siguiendo recomendaciones de las Fuerzas Armadas.

La ONPE precisó que los nuevos locales se encuentran ubicados a corta distancia de los puntos originalmente asignados, con el objetivo de minimizar inconvenientes para los electores. Uno de los casos mencionados corresponde al local de votación ubicado en el parque Cáceres, en el distrito de Jesús María, cuyos electores serán trasladados a la institución educativa Saco Oliveros, ubicada en la misma avenida Cuba.

ORIENTADORES

Asimismo, la entidad indicó que desplegará personal en los locales afectados para orientar a los ciudadanos que no hayan tomado conocimiento de las reasignaciones y garantizar que puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos. La ONPE recomendó a la población verificar con anticipación su local de votación a través de los canales oficiales antes de acudir a sufragar este domingo.