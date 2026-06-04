Fuerzas Armadas iniciarán despliegue de 45 mil efectivos para resguardar la segunda vuelta

Las Fuerzas Armadas iniciarán este viernes el despliegue nacional de efectivos como parte de las acciones de seguridad previstas para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, programada para este domingo 7 de junio.

Desde el distrito de Surco partirá un primer contingente de 600 militares, que formará parte de los 45 mil efectivos destinados a brindar apoyo a los organismos electorales en todo el territorio nacional.

Además de resguardar los locales de votación, los integrantes de las Fuerzas Armadas colaborarán con la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones en el traslado y protección del material electoral, especialmente en localidades alejadas y de difícil acceso.

Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral y contribuir a que el proceso se realice de manera segura y ordenada para todos los ciudadanos.