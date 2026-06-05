Piura: Policía asegura haber identificado a los responsables del asesinato de tres adultos y un menor

La Policía Nacional informó que logró identificar a los presuntos responsables del ataque armado que dejó tres adultos y un menor fallecidos en el asentamiento humano Santa Teresita, en la provincia de Sullana, Piura.

Según las investigaciones preliminares, dos sicarios llegaron en motocicletas y dispararon más de 50 veces contra una vivienda. Además de las cuatro víctimas mortales, otro menor de 12 años resultó herido durante el atentado.

El jefe policial de la región señaló que la captura de los implicados sería cuestión de horas o días y aseguró que se desplegaron operativos para ubicar a todos los integrantes de la presunta banda criminal involucrada en el crimen.

Familiares del adolescente fallecido pidieron justicia y afirmaron que el joven no tenía problemas con nadie. Mientras tanto, la Policía continúa las diligencias para esclarecer el móvil del ataque, que extraoficialmente sería investigado como un posible ajuste de cuentas.