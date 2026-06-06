Miles de viajeros parten desde Lima hacia sus regiones para votar en la segunda vuelta

A pocas horas de la segunda vuelta electoral, cientos de ciudadanos llegaron al terminal terrestre de Atocongo, en Surco, para viajar hacia diversas regiones del país y cumplir con su deber de sufragar este domingo 7 de junio.

Entre los destinos más solicitados figuran ciudades como Chiclayo y Tacna, donde muchos electores mantienen registrado su lugar de votación. Algunos viajeros indicaron que emprendieron el viaje exclusivamente para participar en la jornada electoral.

Asimismo, miembros de mesa también iniciaron su desplazamiento hacia sus respectivas localidades. Varios señalaron haber recibido la capacitación correspondiente para desempeñar sus funciones durante el proceso electoral.

Pese al incremento de pasajeros por los comicios, los usuarios consultados aseguraron que los costos de los boletos no han registrado variaciones significativas y se mantienen en rangos habituales para esta temporada.