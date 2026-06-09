Mal tiempo retrasa llegada de actas electorales desde siete regiones del país

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó retrasos en la llegada de actas electorales debido al mal tiempo que afecta a diversas regiones del país. Según la entidad, siete Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales aún no han podido remitir la totalidad de su material electoral.

Las jurisdicciones afectadas son Alto Amazonas, Atalaya, Coronel Portillo, Huanta, La Convención, Maynas y Requena. En varios de estos lugares, el transporte de actas depende de rutas fluviales y aéreas, las cuales se han visto restringidas por las lluvias y la nubosidad.

La ONPE señaló que cuenta con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para trasladar el material electoral mediante helicópteros, aunque las operaciones dependen de que las condiciones climáticas permitan los vuelos.

Mientras continúan llegando las actas pendientes, el organismo electoral avanza con el procesamiento de votos tanto del interior del país como del extranjero, en una jornada clave para definir los resultados finales de la segunda vuelta presidencial.