Piura: regidora investigada por crimen de alcalde se entrega a la justicia

La investigación por el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, continúa avanzando. En ese contexto, este 10 de junio se conoció que la regidora Patricia Aurelia Niño Febres, sobre quien pesaba una orden de ubicación y captura por su presunta participación en el crimen, se entregó a las autoridades.

Según informó su abogado, la regidora decidió ponerse a disposición de la justicia con el objetivo de responder a las acusaciones formuladas en su contra. La defensa legal sostuvo que Patricia Niño rechaza cualquier vinculación con el asesinato del burgomaestre y aseguró que no realizó ningún encargo ni coordinación para la ejecución del crimen.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Asimismo, el abogado indicó que su patrocinada mantuvo discrepancias con la gestión del exalcalde y que, en el ejercicio de sus funciones como regidora, promovió diversas acciones administrativas y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades, entre ellas por los presuntos delitos de peculado de uso y cohecho. Sin embargo, precisó que ninguna de estas iniciativas derivó en la vacancia de la exautoridad edil.

Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales en el caso, mientras las autoridades recopilan nuevos elementos que permitan esclarecer el asesinato ocurrido el pasado 21 de mayo.