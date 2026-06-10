Policía y Fiscalía enfrentadas por intervención durante la segunda vuelta

Un nuevo enfrentamiento entre la Policía Nacional y el Ministerio Público se registró durante la jornada de la segunda vuelta electoral en el colegio Diego Ferrer Sosa, ubicado en el distrito de Yarinacocha, en la región Ucayali.

Según la versión de la Policía, la detección de presuntas irregularidades en material electoral motivó una intervención en el centro de votación. Los agentes señalaron que fiscales ya se encontraban realizando diligencias cuando llegaron al lugar.

A través de un comunicado, la institución policial sostuvo que los representantes del Ministerio Público habrían asumido funciones que, según su interpretación de una sentencia del Tribunal Constitucional, corresponden a la Policía durante la etapa preliminar de investigación. Asimismo, justificó la intervención y posterior detención de los fiscales involucrados.

MINISTERIO PÚBLICO RESPONDE

Por su parte, el Ministerio Público rechazó la actuación policial y aseguró que los fiscales fueron detenidos mientras ejercían sus funciones. La Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo a los hechos y anunció la presentación de acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los magistrados.

De acuerdo con la versión fiscal, el incidente se originó tras detectarse una presunta irregularidad en el padrón electoral relacionada con la firma de un elector en un recuadro distinto al que le correspondía, situación que motivó el inicio de diligencias preliminares. Los fiscales fueron posteriormente liberados y presentaron una denuncia contra los efectivos policiales involucrados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica.