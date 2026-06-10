Candidato a la jefatura de la ONPE enfrenta cuestionamientos por informes de la Contraloría

La elección del próximo jefe de la ONPE continúa en evaluación por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Uno de los postulantes, Loyola Escajadillo, es mencionado en diversos informes de la Contraloría relacionados con hechos ocurridos durante su gestión como gerente de Planificación y Presupuesto del Reniec entre 2015 y 2019.

Según la Contraloría, el funcionario habría estado vinculado a presuntos pagos indebidos por conceptos de escolaridad, gratificaciones y bonificaciones. Asimismo, otro informe señala un presunto perjuicio económico al Estado de S/ 78,219.19 por la ejecución de recursos públicos destinados al sorteo de útiles escolares en 2019.

De igual manera, otro reporte del órgano de control menciona a Loyola Escajadillo en relación con el financiamiento de la XIX Olimpiada Nacional Reniec Arequipa, caso en el que se estima un presunto perjuicio económico de S/ 80,172.

Desde Panamericana se buscó obtener la versión del candidato. A través de su equipo de prensa, señaló que se encuentra ultimando detalles para su presentación ante la Junta Nacional de Justicia y sostuvo que los informes relacionados con su gestión en el Reniec concluyeron a su favor. La JNJ evaluará criterios técnicos, personales y éticos antes de designar al nuevo jefe de la ONPE.