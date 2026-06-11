Defensoría del Pueblo descarta fraude sistemático y pide respetar resultados electorales

La Defensoría del Pueblo aclaró que no encontró evidencia de un fraude sistemático durante las elecciones del 7 de junio, tras las denuncias por rayaduras detectadas en algunas cédulas de votación.

La institución explicó que los casos reportados fueron situaciones particulares e independientes, por lo que no se identificó la participación de organizaciones políticas ni de autoridades electorales en estos hechos.

Asimismo, indicó que la emisión de un comunicado tuvo como objetivo alertar a los ciudadanos para que revisaran sus cédulas antes de votar y así prevenir posibles inconvenientes durante la jornada electoral.

La Defensoría aseguró haber supervisado el 99% de las mesas de sufragio a nivel nacional y exhortó a los actores políticos a mantener la mesura y respetar los resultados oficiales que emitan los organismos electorales.