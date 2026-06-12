Turista estadounidense desaparece en Cusco

La Policía Nacional del Perú intensificó las labores de búsqueda de Ian Thomas Trigri, ciudadano de Estados Unidos reportado como desaparecido desde hace varios días. La denuncia fue presentada por su madre, quien informó que su hijo había llegado al país con fines turísticos tras ingresar por Ecuador.

De acuerdo con las investigaciones, la última pista conocida es una fotografía publicada por el extranjero en sus redes sociales antes de abandonar el hotel donde se hospedaba. Según la información proporcionada por sus familiares, el último mensaje enviado a sus amistades indicaba un cambio en su itinerario de viaje.

Las autoridades señalaron que el turista habría desistido de visitar el complejo arqueológico de Choquequirao y que, en su lugar, tenía previsto dirigirse a la Montaña de Siete Colores. Ante la incertidumbre sobre sus desplazamientos finales, los equipos de búsqueda extendieron los operativos hacia los accesos de ambos destinos turísticos.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

La Policía informó que continúa recopilando información para determinar si el ciudadano estadounidense ingresó a otros atractivos turísticos, incluido Machu Picchu. Mientras tanto, las diligencias se desarrollan en coordinación con la Embajada de Estados Unidos y otras entidades, que mantienen los esfuerzos para lograr su pronta ubicación.