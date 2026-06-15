Cusco: continúa la búsqueda de turista estadounidense desaparecido tras visitar la Montaña de Siete Colores

Las autoridades continúan buscando a Ian Thomas Treger, un turista estadounidense de 29 años que permanece desaparecido desde el 13 de mayo. El joven había llegado al Perú el 30 de abril y días después se trasladó a la región Cusco.

Según la información proporcionada por sus familiares, el extranjero tenía previsto visitar inicialmente el complejo arqueológico de Choquequirao. Sin embargo, posteriormente comunicó que se dirigiría a la Montaña de Siete Colores, lugar donde se le perdió el rastro.

La Policía de Turismo ha realizado diligencias en comisarías cercanas tanto a Choquequirao como a la Montaña de Siete Colores, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia que permita ubicarlo.

Lo que más preocupa a las autoridades es la falta de registros sobre sus movimientos en Cusco. No existen imágenes, videos ni información confirmada sobre el hospedaje donde se habría alojado, lo que dificulta las labores de búsqueda e investigación.