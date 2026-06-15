Huancayo: hermanos mueren en EE.UU. y familia pide ayuda para repatriarlos

Un trágico accidente ocurrido en Estados Unidos mantiene a una familia de Huancayo viviendo una pesadilla. Jhosimar, Juan y Jhoel Samaniego Fernández, naturales del distrito de Huachac, en la provincia de Chupaca, emigraron hace más de diez años al país norteamericano en busca de mejores oportunidades para sus familias. Sin embargo, un accidente registrado en el estado de Wyoming cambió drásticamente sus vidas.

Según sus familiares, la noche del pasado 9 de junio los tres hermanos retornaban a casa luego de culminar su jornada laboral cuando el vehículo en el que se desplazaban sufrió un accidente cerca del condado de Converse. Las primeras versiones señalan que el siniestro habría sido provocado por el reventón de una llanta y las fuertes ráfagas de viento que se registraban en la zona.

Como consecuencia del accidente, Jhosimar Samaniego Fernández, de 39 años y padre de tres hijos, y Juan Junior Samaniego Fernández, de 26 años, fallecieron. En tanto, Jhoel Cristhian Samaniego Fernández permanece internado en estado crítico en un hospital de la ciudad de Casper, donde lucha por sobrevivir.

PIDEN AYUDA

Los deudos han iniciado una campaña de apoyo para lograr la repatriación de los cuerpos de Jhosimar y Juan hasta el Perú y poder brindarles cristiana sepultura en su tierra natal. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para recibir orientación y apoyo en los trámites necesarios para concretar el traslado de los fallecidos. Del mismo modo, solicitaron la solidaridad de la ciudadanía para reunir los recursos que permitan cubrir los elevados costos que implica la repatriación desde Estados Unidos.