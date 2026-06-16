Cusco: se agotan entradas para la fiesta del Inti Raymi

La ciudad del Cusco vive la cuenta regresiva para la celebración del Inti Raymi, una de las festividades culturales más importantes del Perú. A pocos días de su realización, la tradicional Fiesta del Sol alcanzó un lleno total, reflejando el gran interés de turistas nacionales y extranjeros por presenciar este emblemático evento.

El presidente del directorio de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (Emufec), Alonso La Torre, informó que las 4,116 entradas puestas a la venta fueron adquiridas en su totalidad. Destacó que el año pasado se alcanzó un 92 % de ventas, mientras que este 2026 se logró comercializar el 100 % de los boletos disponibles antes de la fecha de la celebración.

La escenificación principal se desarrollará el 24 de junio en la explanada de Sacsayhuamán, donde se recrea una de las ceremonias más importantes del antiguo Imperio Inca. La Torre indicó que este año se han implementado mejoras en el sistema de sonido y en la logística del evento, además de una estrecha coordinación con la Policía Nacional para reforzar la seguridad de los asistentes.

EN TRES ESCENARIOS

Asimismo, recordó que el Inti Raymi se desarrollará en tres escenarios. La ceremonia comenzará a las 8:00 de la mañana en el Coricancha, continuará a las 11:00 a.m. en la Plaza de Armas y culminará desde la 1:00 p.m. en Sacsayhuamán. Con las entradas agotadas, la festividad reafirma su posición como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de América Latina.