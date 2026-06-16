INPE frustra intento de fuga de interno en el penal de Chiclayo

Agentes de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo frustraron el intento de fuga del interno Kevin Jeanpier Hernández Hernández, quien fue sorprendido cuando descendía por el muro perimétrico a la altura del torreón N.° 6, en la parte exterior del recinto carcelario.

El incidente ocurrió durante la realización de la cuenta general y el encierro parcial de la población penitenciaria. Al notar la ausencia del recluso, el personal de seguridad activó de inmediato los protocolos establecidos y coordinó acciones con la Sección de Seguridad de Penales (SECSEPEN) de la Policía Nacional del Perú, encargada de la vigilancia externa del penal.

Tras ser reducido, Hernández Hernández fue trasladado al área de salud para una evaluación médica y posteriormente llevado a un ambiente de aislamiento preventivo mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario correspondiente. Las autoridades penitenciarias informaron que el interno podría ser trasladado a un establecimiento de mayor contención.

CONDENA POR HURTO AGRAVADO

El recluso cumple una condena de cinco años de prisión por el delito de hurto agravado y se encontraba recluido en el pabellón 3. El hecho fue comunicado al Ministerio Público y a la Comisaría Rural de Picsi para las diligencias de ley. El INPE reafirmó su compromiso de mantener el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.