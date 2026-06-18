Madre de turista estadounidense desaparecido llega a Cusco y pide no detener búsqueda

La madre del ciudadano estadounidense Ian Thomas Treger, de 29 años, llegó a la ciudad del Cusco para sumarse a las acciones destinadas a ubicar a su hijo, quien permanece desaparecido desde hace más de un mes. La mujer solicitó a las autoridades peruanas no detener las labores de búsqueda y continuar con los esfuerzos para esclarecer su paradero.

El joven fue reportado como desaparecido luego de que, presuntamente, se dirigiera hacia Vinicunca, conocida como la Montaña de Siete Colores. La denuncia fue formalizada con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, tras las gestiones realizadas por su madre desde el extranjero.

Según información proporcionada por la familia, la última comunicación con Ian Thomas Treger ocurrió la mañana del 13 de mayo. En esa oportunidad, el joven informó que estaría fuera de la ciudad debido a que el lugar que planeaba visitar no contaba con cobertura de internet ni señal de telefonía móvil.

BÚSQUEDA CONTINÚA

Actualmente, efectivos policiales de diversas comisarías cercanas a la zona participan en las labores de búsqueda y rastreo. Sin embargo, las diligencias se ven dificultadas por la ausencia de registros de cámaras de videovigilancia que permitan reconstruir con precisión los últimos desplazamientos del turista.