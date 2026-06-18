Cusco se alista para recibir al papa León XIV: Sacsayhuamán sería escenario de misa multitudinaria

La confirmación de la llegada del papa León XIV a Cusco, prevista para noviembre, ha despertado entusiasmo entre las autoridades y la población. El alcalde Luis Pantoja aseguró que la ciudad brindará el “recibimiento más grande” y anunció que entregará al pontífice la llave de la ciudad en oro.

La autoridad edil señaló que Sacsayhuamán es el escenario más apropiado para una celebración religiosa de gran magnitud, recordando la histórica visita de Juan Pablo II en 1985. Además, indicó que ya se iniciarán las coordinaciones necesarias para organizar la visita del Santo Padre.

Chiclayo también se prepara para la llegada del pontífice

En paralelo, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, informó que Chiclayo, ciudad donde León XIV fue obispo, viene ejecutando obras de mejoramiento vial y coordinando con el Vaticano los detalles de la visita prevista para la primera quincena de noviembre. La región espera recibir a millones de fieles y albergar la misa central del pontífice.

Los cusqueños expresaron su alegría por la visita y destacaron que fortalecerá la fe católica y dinamizará el turismo. Se espera la llegada de peregrinos de regiones del sur del país e incluso de Bolivia, por lo que las autoridades consideran que la explanada de Sacsayhuamán ofrece las mejores condiciones para acoger a miles de personas.