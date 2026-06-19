Cinco asesinatos en 48 horas: recrudece la violencia en La Libertad

La región La Libertad enfrenta una nueva ola de violencia criminal que ha dejado al menos cinco personas asesinadas en las últimas 48 horas. Los hechos se registraron principalmente en las provincias de Trujillo y Pataz, donde diversos ataques armados han generado preocupación entre la población y las autoridades.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en el distrito de Víctor Larco. Giancarlo Cruz Neyra, conocido como alias “Fito”, fue atacado a balazos cerca de la avenida Huamán y recibió alrededor de 50 disparos. Cámaras de seguridad captaron a un vehículo alejándose de la zona tras la balacera, cuyos ocupantes serían los presuntos autores del crimen. De acuerdo con información policial, la víctima estaría relacionada con organizaciones dedicadas al tráfico de terrenos y al sicariato.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Sabino Espinoza Cuestas, indicó que Cruz Neyra habría mantenido vínculos con las bandas criminales conocidas como “La Jauría” y “Los Pulpos”. Además, señaló que existían sospechas sobre adquisiciones de bienes que no habría podido justificar, situación que formaría parte de los conflictos que rodeaban a la víctima.

CRIMEN EN VALLE SOL

Otro asesinato se registró en el sector Valle Sol, donde Enoc Samuel Villanueva Cerna, de 54 años, fue baleado cuando inflaba los neumáticos de su vehículo en una llantería. Las cámaras de vigilancia registraron el momento en que un sicario se acercó y le disparó a quemarropa antes de escapar en motocicleta junto a un presunto cómplice. Según la Policía, Villanueva Cerna había estado encarcelado por presuntos vínculos con organizaciones criminales.