Tumbes en riesgo por fenómeno El Niño: alertan falta de defensas en el río y retraso de obras

Tumbes figura entre las regiones con mayor riesgo ante la eventual intensificación del fenómeno El Niño. Especialistas advierten que el principal problema se encuentra en el río Tumbes, cuya caja hidráulica se ha ido estrechando con el paso de los años y no cuenta con defensas ribereñas ni una presa que permita regular su caudal, situación que aumenta el peligro de desbordes e inundaciones.

El agricultor Ángel Sánchez señaló que los trabajos de descolmatación que actualmente se realizan en algunos canales y quebradas son insuficientes para enfrentar una posible emergencia. Según indicó, las autoridades deben intervenir de manera urgente los puntos críticos del río antes de la llegada de las lluvias asociadas al fenómeno climático.

La preocupación también alcanza al sector agrícola. Sánchez advirtió que una inundación de gran magnitud podría ocasionar la pérdida total de cultivos de arroz, plátano, limón y otros productos que sostienen la economía de numerosas familias de la región. Además, el proyecto integral de control de inundaciones del río Tumbes aún no cuenta con financiamiento para este año y recién podría avanzar hacia 2027.

IMPACTOS AMBIENTALES

A ello se suma la alerta por los posibles impactos ambientales. En los últimos días se ha reportado la muerte de aves marinas en playas como Zorritos y Canoas de Punta Sal. Especialistas consideran que factores asociados al fenómeno El Niño, como el incremento de la temperatura del mar y la escasez de peces, podrían estar afectando la alimentación y supervivencia de estas especies.