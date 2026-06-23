Senamhi advierte que fenómeno 'El Niño' afectaría a Piura hasta inicios de 2027

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que el fenómeno de 'El Niño' podría afectar a la región Piura desde finales de este año y prolongarse hasta los primeros meses de 2027.

Jorge Carranza, jefe del Senamhi en Piura, explicó que los efectos de este evento climático ya se vienen manifestando desde marzo y que, de acuerdo con los pronósticos del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), su intensidad aumentaría en los próximos meses. Según precisó, entre junio y septiembre se presentaría con intensidad fuerte, luego disminuiría a moderada, para volver a fortalecerse durante el verano de 2027.

El especialista indicó que una de las principales señales que se monitorean es la temperatura superficial del mar, la cual actualmente registra valores entre siete y ocho grados por encima de lo normal. Esta situación influye directamente en las altas temperaturas que se vienen registrando en la costa norte del país.

¿NO HABRÁ INVIERNO?

Asimismo, señaló que, pese al inicio oficial del invierno, Piura continúa registrando temperaturas atípicas para esta estación. “Prácticamente no tendremos invierno debido a las altas temperaturas que se vienen presentando”, indicó. Carranza precisó que no se esperan lluvias durante los próximos días y meses; sin embargo, advirtió que el principal riesgo se concentraría durante el verano.