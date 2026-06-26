ONPE rechaza denuncias de fraude en medio de cambios internos y proceso para elegir a nuevo jefe

La ONPE enfrenta una nueva controversia tras conocerse la salida de su secretario general, mientras continúa el proceso para elegir al nuevo jefe de la institución. La entrevista a los postulantes está prevista para el 2 de julio, aunque no se descarta que el concurso sea declarado desierto.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, rechazó las denuncias de un presunto fraude electoral y aseguró que la institución actuó conforme a la Constitución y a las normas vigentes durante el proceso electoral.

Respecto al secretario general, Pachas precisó que la ONPE no aceptó su renuncia, sino que dejó sin efecto su designación mediante una resolución debido a problemas y retrasos en sus funciones.

En caso de que el proceso de selección sea reiniciado, Pachas continuará al frente de la ONPE de manera interina hasta que la Junta Nacional de Justicia designe al nuevo titular del organismo.