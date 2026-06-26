Sistema de alerta sísmica no predice terremotos, advierte especialista de la UNI

El ingeniero Fernando Lazares, especialista de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), aclaró que los sistemas de alerta sísmica no permiten predecir terremotos, sino detectar un movimiento telúrico una vez iniciado para emitir una advertencia anticipada.

El experto explicó que estos sistemas funcionan mediante acelerógrafos, equipos que registran las ondas sísmicas generadas desde el hipocentro del sismo. Si el movimiento supera una magnitud determinada, se activa una alerta que viaja más rápido que las ondas sísmicas, otorgando algunos segundos para que la población reaccione.

Lazares indicó que países como México cuentan con cerca de un minuto de anticipación debido a la distancia entre la costa y la Ciudad de México. Ese tiempo permite evacuar y dirigirse a zonas seguras antes de que se perciba el fuerte movimiento.

En el caso del Perú, señaló que el tiempo de alerta sería mucho menor si el sismo tiene su epicentro frente al Callao. Debido a la cercanía, la advertencia podría ser de apenas unos segundos o, incluso, no existir si el evento ocurre muy próximo a la costa.