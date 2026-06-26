Bomberos peruanos parten a Venezuela para reforzar labores de búsqueda y rescate

ACTUALIZACIÓN

El traslado se realiza en caravana con seis vehículos, bajo el acompañamiento del comando de Bomberos de Lima Norte. Se prevé que el grupo aborde un vuelo comercial en la medianoche y llegue a su destino en aproximadamente 6 a 7 horas, donde iniciarán de inmediato las labores de apoyo humanitario.

NOTA ANTERIOR

El segundo contingente de la unidad USAR del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú partirá este viernes rumbo a Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos. El primer grupo ya se encuentra en tránsito tras realizar una escala en Colombia.

El comandante departamental de Lima Norte, Jaime Carrasco, informó que los rescatistas viajarán con herramientas especializadas, equipos de corte, agua potable y raciones de alimentos para ser autosuficientes durante diez días de trabajo.

Carrasco explicó que el equipo está conformado por ingenieros, arquitectos, médicos, psicólogos y bomberos especializados en rescate urbano. Además, indicó que tres profesionales en salud mental acompañarán la misión para brindar apoyo tanto al personal como a las víctimas.

El contingente peruano se integrará a los equipos internacionales que ya trabajan en Venezuela. Su principal misión será participar en la búsqueda de sobrevivientes y relevar a los rescatistas que permanecen en las zonas más afectadas por la emergencia.