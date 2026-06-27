Arequipa, Trujillo e Ilo se suman a campaña de ayuda para damnificados en Venezuela

La ola de solidaridad continúa creciendo en el Perú tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. En distintas regiones del país se han habilitado centros de acopio para reunir ayuda humanitaria que será enviada a las zonas afectadas. Arequipa, Trujillo e Ilo son algunas de las ciudades donde ciudadanos peruanos y venezolanos vienen entregando alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los damnificados.

En Arequipa, el centro de acopio instalado en el Barrio IV Centenario recibió decenas de donaciones de ropa, calzado, agua y productos de higiene. Los organizadores señalaron que actualmente los artículos más requeridos son medicamentos, insumos de higiene, pañales y alimentos para niños, especialmente leche para recién nacidos. Durante la jornada, varios ciudadanos venezolanos compartieron el dolor por la pérdida de familiares y la desaparición de seres queridos tras el desastre, además de solicitar el apoyo de las autoridades locales para facilitar el traslado de la ayuda hacia Venezuela.

La campaña también se replicó en Trujillo, donde la comunidad venezolana instaló una carpa en la Plaza de Armas para recibir donaciones. Los responsables informaron que el agua y la ropa ya no constituyen una prioridad debido al abastecimiento alcanzado y a las restricciones para su exportación, por lo que pidieron concentrar los aportes en alimentos no perecibles, medicamentos y artículos de higiene. La jornada estuvo marcada por escenas de emoción, con ciudadanos que entregaron sus donaciones entre lágrimas y abrazos.

ILO Y OTRAS REGIONES

La iniciativa solidaria también llegó a Ilo y otras provincias del interior del país, donde continúan funcionando centros de acopio para canalizar la ayuda humanitaria. Los organizadores hicieron un llamado a la población a seguir colaborando, recordando que cada donación representa una esperanza para miles de familias venezolanas que intentan recuperarse de una de las mayores tragedias que ha vivido el país en los últimos años.