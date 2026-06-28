Lima: reúnen cerca de 10 toneladas de ayuda para damnificados por terremotos en Venezuela

Decenas de peruanos y venezolanos acudieron al parque Miguel de Cervantes, en Lima, para donar alimentos, agua e insumos destinados a los afectados por los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 25 de junio.

En el centro de acopio también se recibieron frazadas, ropa, calzado y leche de fórmula. No obstante, los organizadores informaron que las próximas campañas estarán enfocadas en recolectar principalmente medicinas e insumos médicos.

Miguel Zamora, representante de la organización que lidera la iniciativa, señaló que hasta el momento se han reunido entre cinco y diez toneladas de ayuda humanitaria, gracias al apoyo de ciudadanos y diversas instituciones.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

Asimismo, hizo un llamado a la población para continuar colaborando con mascarillas, guantes, medicamentos y alimentos no perecibles, productos considerados esenciales para atender la emergencia que atraviesan los damnificados.