¿Por qué colapsaron edificios tras terremoto en Venezuela? Especialista lo explica

Andrei Domínguez, especialista en Geotecnia y docente de la Universidad de Lima, explicó las posibles causas del colapso de edificios en Venezuela tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron al país el último jueves 24 de junio.

En declaraciones a 24 Horas, señaló que las normas de diseño sismorresistente establecen que una edificación puede sufrir daños durante un terremoto, pero no debería colapsar. El especialista indicó que en cualquier país del mundo se establece que una edificación puede sufrir daños tras un sismo, pero no colapsar.

Respecto al hallazgo de tecnopor entre los escombros de algunos edificios colapsados, Domínguez precisó que este material sí es utilizado en la construcción para determinados fines, aunque indicó que no debe emplearse como parte de los elementos estructurales de una edificación.

¿INCUMPLIMIENTO DE NORMAS?

En ese sentido, señaló que este hallazgo podría evidenciar un incumplimiento de las normas de construcción. Asimismo, advirtió que prácticas informales también se presentan en el Perú, por lo que recomendó reforzar la supervisión de las obras con el fin de reducir riesgos y evitar consecuencias similares ante un eventual sismo.