Terremoto en Venezuela: ¿Cómo actuar durante un sismo en un edificio de varios pisos?

Las imágenes del terremoto ocurrido en Venezuela, que dejó varios edificios reducidos a escombros, han generado interrogantes sobre las causas del colapso de las estructuras. Especialistas en ingeniería señalan que factores como las características del suelo y el cumplimiento de las normas de construcción influyen en el comportamiento de las edificaciones durante un sismo.

Andrei Domínguez, docente de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima, explicó que uno de los factores determinantes es el tipo de suelo sobre el que se construyen las edificaciones. Asimismo, indicó que el incumplimiento de las normas sismorresistentes podría haber contribuido al colapso de algunos inmuebles afectados por el terremoto.

Los especialistas también explicaron el comportamiento de las ondas sísmicas. El director del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la UNI, Fernando La Rosa, señaló que las primeras en propagarse son las ondas P, de menor intensidad. Posteriormente llegan las ondas S, que generan un movimiento más fuerte del terreno, y finalmente las ondas Love y Rayleigh, consideradas las más destructivas por los desplazamientos horizontales y ondulatorios que producen.

RECOMENDACIONES

Ante un eventual sismo en el Perú, el brigadier mayor Carlos Malpica, director de la Dirección de Escuela de Bomberos, recomendó que las personas que se encuentren en el segundo piso o niveles superiores permanezcan en un lugar seguro mientras dure el movimiento y evacúen únicamente cuando este haya finalizado. También aconsejó mantenerse alejados de mamparas, vidrios y objetos que puedan caer.