Autoridades de Moquegua protestan frente a Palacio de Gobierno por ley de límites con Tacna

La región Moquegua inició un paro indefinido en rechazo a la ley que modifica una franja limítrofe con la región Tacna. La medida de protesta fue convocada por organizaciones sociales, gremios e instituciones locales, cuyos representantes solicitan al Poder Ejecutivo observar la norma al considerar que afecta el territorio moqueguano.

Como parte de la paralización, los manifestantes bloquearon el puente Montalvo, principal vía de acceso a la región. Los participantes en la protesta señalaron que mantendrán la medida hasta que sus demandas sean atendidas y expresaron su desacuerdo con los alcances de la ley recientemente promulgada.

La jornada también generó la suspensión de clases en instituciones educativas públicas y privadas. Asimismo, diversas entidades estatales dejaron de atender al público, mientras que el Mercado Central de Moquegua funcionó únicamente hasta las 10:00 de la mañana. Comerciantes manifestaron su preocupación por un eventual desabastecimiento de productos si la medida se prolonga.

PROTESTA EN LIMA

Los manifestantes advirtieron que continuarán con el paro y los bloqueos hasta obtener una respuesta del Ejecutivo. Mientras tanto, autoridades de Moquegua llegaron hasta Lima para protestar de manera pacífica en exteriores de Palacio de Gobierno.